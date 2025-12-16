Supercoppa Italiana, Napoli-Milan è già sold out a Riyadh. Bologna-Inter...

Sale la febbre per la Supercoppa italiana a Riyadh, più o meno. Giovedì inizierà la 38ª edizione della competizione, la sesta in Arabia Saudita e la terza consecutiva all’Al-Awwal Park, con la formula delle final four.

Secondo quanto raccolto, sono giù esauriti i biglietti per la prima semifinale, che giovedì sera (20 ore italiane, 22 locali) metterà in campo il Napoli campione d’Italia e il Milan finalista della scorsa Coppa Italia. Più bassi, almeno al momento - ma probabilmente la situazione rimarrà la stessa -, i numeri legati a Bologna-Inter, seconda semifinale in programma venerdì (la competizione è esclusiva TV Mediaset in Italia).

Il riempimento dello stadio è sempre stato un tema anche nelle passate edizioni della competizione, tra relativo interesse per il calcio e abitudini dei tifosi locali. Pesa anche molto il seguito dei singoli club: il Milan resta per distacco la squadra italiana più tifata all’estero e nello specifico in Medio Oriente. Si vede - si percepisce per le strade di Riyad -, e potrebbe incidere anche sul pubblico della finale: il derby di Milano ha già dimostrato di poter avere un certo appeal per i tifosi sauditi, con ottime probabilità superiore a quello di un eventuale Napoli-Bologna.