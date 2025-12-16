Spezia, non solo Valoti in casa Cremonese: piace anche il difensore Sernicola

In casa Cremonse non c’è solo Mattia Valoti nel mirino dello Spezia. Il club ligure infatti guarda anche a un altro giocatore che attualmente è ai margini del club grigiorosso come il difensore Leonardo Sernicola. Un giocatore duttile, potendo giocare su entrambe le fasce oltre che come centrale in una linea a tre, e con grande esperienza in Serie B dove vanta 157 presenze e cinque reti.

Il calciatore classe ‘97 non è mai stato utilizzato in questa stagione e dunque a gennaio potrebbe partire per trovare maggiore spazio con lo Spezia che lo segue con interesse, come riporta La Nazione, vista la necessità di potenziare tutti i reparti con innesti d’esperienza e qualità. Il ds Stefano Melissano potrebbe dunque imbastire una doppia operazione con i lombardi.

I liguri lavorano inoltre per trovare un sostituto dello sfortunato Sarr fra i pali da affiancare a Diego Mascardi. In questo senso si seguono due calciatori in uscita dal Palermo come Francesco Bardi, classe ‘92, e Alfred Gomis, classe ‘93, oltre che a Nikita Contini, classe ‘96, del Napoli (club interessato da tempo al giovane Mascardi in prospettiva). Per quanto riguarda l’attacco c’è stato una richiesta di informazioni col Parma per Milan Djuric che però dovrebbe restare in gialloblù fino a fine anno, e si continua a seguire quel Simone Verdi del Como che Donadoni conosce molto bene avendolo allenato a Bologna.