Arianna Mihajlovic ricorda Sinisa: "3 anni senza te. Non piangete, parlategli, vi amerà dal cielo"

Oggi sono 3 anni dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic, un uomo che manca tantissimo a tutti e certamente non solo al mondo del calcio. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto difficilmente colmabile per coloro che lo conoscevano, in particolar modo per Arianna, donna che aveva sposato nel 1996. In occasione di questa ricorrenza, lei ha voluto celebrarlo e ricordarlo una volta di più attraverso un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha scritto quanto segue:

"Non piangete la sua assenza, sentitevi vicino e parlategli ancora. Vi amerà dal cielo come vi ha amati sulla terra ❤️. Oggi 3 anni senza te amore mio". Una frase che significa molto e che fa capire solo in parte il dolore che ha provocato la sua morte. Anche il Bologna, il Torino e la Stella Rossa lo hanno omaggiato, pubblicando a lavoro volta un contenuto sui rispettivi canali social: "Sempre con noi", "Per sempre nei nostri cuori" i messaggi più comuni.

Toccante invece quello dei serbi: "Esattamente tre anni fa, dopo una lunga e strenua lotta contro una terribile malattia, è mancato il leggendario asso della Stella Rossa, Siniša Mihajlović. Generazioni di tifosi hanno ricordato Miha come un grande uomo, un giocatore e soprattutto un gentiluomo. Il grande Miha era in debito con tutto il pubblico della Stella Rossa per ciò che ha fatto indossando la maglia della Stella Rossa, che ha vinto i titoli di Campione d'Europa e del Mondo. I suoi calci di punizione saranno ricordati per sempre, per i quali è conosciuto come il bomber della Stella Rossa e un uomo che terrorizzava tutti i portieri con il suo piede sinistro. Quando arrivò alla Stella Rossa, realizzò il suo sogno d'infanzia, ma così facendo rese felici anche tutti i tifosi della Stella Rossa, che sapevano che era un giocatore nato vincente".