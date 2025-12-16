Tifosi senegalesi invadono i social di Fabregas, Yildiz vuole 6 milioni: le top news delle 13

Da oggi i giocatori che parteciperanno alla Coppa d'Africa 2025 (inizia il 21 dicembre e termina il 18 gennaio '26) sono partiti per raggiungere i ritiri delle rispettive Nazionali, ma c'è qualche eccezione. Una di queste riguarda Assane Diao, uscito ieri sera nella sconfitta del Como sul campo della Roma a causa di un infortunio e il cui destino è ancora incerto. Fabregas ieri sera è stato chiaro, facendo capire come club e calciatore siano di fatto vittime di un sottile ricatto portato avanti dalla Federazione del Senegal. Intanto sono state prese d'assalto le pagine social dello stesso allenatore del Como.

Tanto spazio alle manovre della Juventus nella mattinata di oggi. C'è per esempio il sempre vivo tema del rinnovo di Kenan Yildiz, sul quale era tornato a parlare nei giorni scorsi anche il dirigente bianconero Chiellini. Il padre Engin è a Torino in questi giorni, intanto Jorge Mendes sta preparando la regia della trattativa: attualmente il turco guadagna 1,5 milioni di euro all'anno, con l'obiettivo che sembra essere quello di toccare le vette dei più pagati della rosa, ovvero 6 milioni di euro a stagione. Nello stesso tempo continua l'effetto positivo in Borsa per la Juventus, il cui titolo anche oggi avanza del 5,2%.

Fiato sospeso anche sulle condizioni di Denzel Dumfries. All'inizio quello lamentato dal laterale dell'Inter sembrava una semplice distorsione, ma il problema si sta facendo sempre più serio: Dumfries sente ancora dolore, tanto che sono in corso visite specialistiche per sciogliere i dubbi. Esiste anche una concreta ipotesi che debba operarsi.