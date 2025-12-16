Vis Pesaro, uno scout di Serie B ieri sera al 'Benelli' per visionare Vezzoni
TUTTO mercato WEB
Sirene dalla Serie B per un centrocampista della Vis Pesaro.
Stando a quanto riportato da TuttoC.com, ieri in occasione del match fra la formazione di Roberto Stellone e il Ravenna di Marco Marchionni era presente un emissario del Venezia.
Nel mirino del club lagunare sarebbe finito Franco Vezzoni, esterno classe 2001 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, con un passato con Pro Patria e Foggia.
A Pesaro per l'italo-argentino 18 presenze e 3 gol all'attivo.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Fiorentina dal primo all'ultimo posto in dodici mesi e nel mezzo anche l'estate più dispendiosa. Perché l'immobilismo di ieri? Andrebbe solo azzerato tutto (e chiesto scusa a...)
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Carrarese, Schiavi: "Un gol in rovesciata non si fa tutti i giorni. Il ritorno dei tifosi è positivo"
Serie C
Giugliano, nota di smentita su Capuano: "Il mister gode di fiducia totale, solida e mai venuta meno"
Pronostici
Calcio femminile