Gubbio, contro il Pineto si decide il futuro di Di Carlo: tre i nomi in caso di esonero

Gubbio, contro il Pineto si decide il futuro di Di Carlo: tre i nomi in caso di esoneroTUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com
Luca Bargellini
Oggi alle 13:04Serie C
Luca Bargellini

Contro il Pineto si deciderà il futuro di Domenico Di Carlo sulla panchina del Gubbio. Qualora non arrivasse un risultato positivo il club eugubino sembra, infatti, intenzionato a cambiare allenatore.

Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, tra i nomi che la dirigenza umbra starebbe valutando in caso di esonero, spiccano quelli di Piero Braglia (dimessosi nelle scorse settimane dal Perugia), Gaetano Fontana (per lui sarebbe un ritorno, dopo l'esperienza nella scorsa stagione) e Alessandro Dal Canto (reduce dalla sfortunata annata alla guida del Cittadella in cadetteria).

