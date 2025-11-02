Svilar: "Rigore sbagliato? Noi siamo lì per parare, peccato sia andata bene a loro"

Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Milan persa 1-0 e valevole per la 10^ giornata di Serie A.

Come ti spieghi di non aver raccolto punti avendo giocato così bene?

"Peccato di fare una prestazione così positiva in questo stadio e uscire senza punti. Possiamo essere orgogliosi di questa prestazione, è ancora lunga e dobbiamo guardare positivo per il futuro. I punti arriveranno".

Il gol preso nasce dalla confidenza che avevate in partita?

"Lo sapevamo che le ripartenze erano un punto forte del Milan. Abbiamo fatto così bene il primo tempo che questa positività ci ha fatto andare e andare. Non siamo riusciti a fare gol, ma se giochiamo così nelle prossime partite è normale segnare e fare punti. Siamo lì con le grandi, sarà normale fare tanti punti quest'anno".

La questione dei rigori sbagliati?

"Chi va a tirare il rigore è coraggioso. Anche noi portieri siamo lì per parare, peccato che sia stato dall'altra parte stasera. In generale è un 50 e 50: questa volta è andata bene per loro, la prossima andrà per noi".

La tua parata?

"Sono stato un po' sorpreso da Mancini, penso sia stato istinto puro. E' stata bella, ma non ha portato punti".