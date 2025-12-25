Va riempito il buco lasciato da Dumfries: cosa serve all'Inter nel mercato di gennaio

Ufficiosamente l'Inter ha già fatto passare un messaggio chiaro, nelle settimane scorse e con destinazione per il futuro prossimo: sul calciomercato di gennaio per i nerazzurri non sono previsti acquisti. Uno scenario che però forse ha perso consistenza alla luce degli ultimi avvenimenti. E delle sottolineature che c'è chi insiste nel far passare tra le righe: zero acquisti, ok, ma non se parte qualcuno.

In realtà ci sarebbe anche una situazione che necessita di intervento immediato e riguarda la falla lasciata al momento a destra dal problematico infortunio di Dumfries. I nomi dei candidati si stanno sprecando, la lista è già folta e va da quel Brooke Norton-Cuffy già accostato da settimane fino a profili più 'nuovi' che rispondono agli identikit di Rafik Belghali dell'Hellas Verona (non tesserabile a gennaio, però, oltre che impegnato però in Coppa d'Africa) o Dodo della Fiorentina. Ci sarebbero poi soluzioni forse più affascinanti, ma allo stesso tempo quasi infattibili per vari motivi: sono la giovane rivelazione Marco Palestra, al Cagliari in prestito dall'Atalanta, e Wesley, che nei suoi primi mesi a Roma ha già dato l'idea di essere un esterno da livelli top. E poi altri profili, tra i quali non dovrebbe rientrare però Moris Valincic: il terzino della Dinamo Zagabria è casomai un'opzione per giugno.

Quello sulla destra è l'unico 'buco' nella rosa dell'Inter, come spiegato dipendente dalle tempistiche lunghe dell'infortunio di Dumfries. Se dovesse però partire qualcun altro (De Vrij e Frattesi su tutti), allora la dirigenza nerazzurra potrebbe muoversi ulteriormente sul mercato di gennaio che sta per iniziare.