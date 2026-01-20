Taibi sullo scambio Bologna-Fiorentina: "Preferisco Fabbian a Sohm, ha più senso del gol"

L'ex portiere Massimo Taibi, oggi dirigente della Pistoiese, è stato intervistato da Radio FirenzeViola per approfondire la figura di Giovanni Fabbian, pronto a diventare il nuovo acquisto per il centrocampo della Fiorentina, da lui preso ai tempi della Reggina per la prima esperienza da professionista: "Si tratta di un ragazzo che è cresciuto molto anche se aveva grandi potenzialità già da giovane. Ha un gran motore e si sa inserire molto bene, in più è un ragazzo a modo e questo non guasta. Potrà dare grande mano alla Fiorentina".

E secondo Taibi, è meglio un giocatore come Fabbian o un profilo quale quello di Sohm? Spiega così l'ex portiere: "Preferisco Fabbian perché ha più senso del gol rispetto a Sohm. È più completo, più box to box. Avendo avuto un giocatore come Fabbian anche in prospettiva ha un senso del gol migliore per il ruolo che ha".

In conclusione, Taibi risponde alle considerazioni portate avanti da qualcuno secondo le quali Fabbian sarebbe un giocatore adatto a subentrare e non tanto a partire dal primo minuto: "Lui è un professionista nato. Che giochi un minuto o novanta, ha sempre la stessa fame. Da questo punto di vista mi ricorda un po' Inzaghi come atteggiamento. Per questo sì, può cambiare le partite anche entrando nel finale".

L'intervista integrale nel podcast