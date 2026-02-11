Taibi sul Como: "Fa paura, gioca a viso aperto contro tutti". Ed esalta i portieri del Parma

In vista del match di sabato pomeriggio tra la Fiorentina e il Como ha preso la parola ai microfoni di Radio FirenzeViola l'ex portiere, tra gli altri dei lariani e del Milan, Massimo Taibi. Queste le sue parole: "Quella di Fabregas è una squadra che fa paura che gioca con tutti a viso aperto, ha un idea di calcio molto importante".

Secondo lei questo modello è replicabile?

"Como quando giocavo io era una piazza molto ambiziosa. Adesso si è avvicinata alle top del campionato. Tornare in A e farlo in questo modo per la tifoseria è molto importante".

Cosa pensa della stagione di De Gea?

"Sicuramente non ha fatto benissimo come gli altri anni, ma chiaramente quando non va bene la squadra coinvolge tutti. È stato criticato per qualche partita, ma ha fatto anche delle prestazioni che hanno salvato la Fiorentina".

Chi è portiere che l'hanno stupita di più?

"A me piace molto Suzuki, che ha da poco scoperto anche Corvi. Ha una coppia di portieri molto forte".