...con Massimo Taibi

“Napoli-Atalanta? È una partita strana perché entrambe vengono da situazioni delicate: il Napoli dallo sfogo di Conte e l’Atalanta dal cambio di allenatore. Certamente la nuova guida tecnica darà una scossa”. Così a TuttoMercatoWeb.com Massimo Taibi, ex portiere, tra le altre, dell'Atalanta e oggi direttore sportivo della Pistoiese.

Cosa ha sbagliato Juric?

“Quando ha lasciato la Roma si è buttato a al Southampton, che non navigava certo in buone acque. Ora l’Atalanta a cui non si può dire di no, ma evidentemente ha bisogno di staccare la spina e capire perché sia andata male”.

Come sarà l'impatto di Palladino?

“Quando cambi l’allenatore nuovo ti dà freschezza. Può dare qualcosa in più”

E il Napoli, come lo vede?

“Ogni volta che c’è qualche risultato negativo si tende ad accentuare la situazione. Bisognerebbe esasperare meno i toni. Dopo l’anno scorso ci può stare che la stagione non sia uguale. Negli anni quando le big fanno bene poi su quell’annata ci costruiscono. Poi il Napoli è ancora in corsa per tutto. I panni sporchi si lavano in famiglia”.

Serie B: il Modena è la rivelazione.

“L’ho detto ad inizio anno: il Modena ha fatto un mercato intelligente basato sul collettivo. Oggi dico che avevo ragione, la squadra è tosta, gioca bene e dà l’idea di essere forte. Questo Modena può dare filo da torcere”.

La Samp si muove sul mercato per gennaio. Intanto fatica...

“La Samp vista da fuori mi sembra in una situazione depressa. Non è certo da ultimo posto. É entrata in un tunnel di negatività. Bisogna anche all’interno trovare la giusta situazione. Evidentemente bisogna risolvere questi problemi”

E il suo Palermo?

“Era partito bene. Poi ha avuto qualche battuta d’arresto. Da tifoso mi permetto di dire che deve stare attaccata alle prime posizioni e poi intervenire dove ci sono delle lacune. La squadra è forte. Ma ci vuole un po' di pazienza”.

Direttore e la sua Pistoiese?

“Siamo primi, l’allenatore è importante per la categoria. La società è solida. Stiamo lavorando bene. Sarebbe importante uscire da questa categoria”.