Al Tardini gli occhi di Sartori saranno su un giocatore del Parma: al Bologna piace Ordonez

Il sabato dell'11^ giornata di Serie A avrà tra le sue portate anche il derby emiliano del Tardini tra il Parma e il Bologna. Una partita la cui importanza è non di poco conto, anche al netto dei cambi in panchina già vissuti da entrambe le società, che avevano iniziato la stagione rispettivamente con Cuesta e Tedesco e sono invece adesso allenate da Gilardino e Palladino.

La dirigenza rossoblù presente

Al seguito del Bologna a Parma ci sarà ovviamente anche la dirigenza ed è atteso pure il responsabile dell'area tecnica rossoblù, Giovanni Sartori. Nel suo mirino, in particolare, dovrebbe esserci un giocatore dei crociati, un obiettivo per il centrocampo magari già a gennaio, visto che la mediana (nonostante l'invenzione di Ferguson come erede di Freuler in cabina di regia operata da Palladino) è il reparto del Bologna in cui sembra esserci maggior intervento. E che a gennaio dell'attuale batteria del centrocampo potrebbe salutare il croato Nikola Moro.

Al Bologna piace Ordóñez

Il giocatore in questione è Christian Ordonez, tenace argentino (con doppio passaporto del Paraguay) classe 2004 che fa della capacità di abbinare quantità e qualità (può giocare quasi indistintamente davanti alla difesa o sulla trequarti) uno dei suoi punti di forza e che il Parma ha fatto suo nell'estate 2025, per una cifra messa sul piatto del Velez Sarsfield tutt'altro che banale, quasi 10 milioni di euro.