Serie B, 11ª giornata: Hellas a Mantova e derby in Campania. Il programma

Dopo l’anticipo di ieri sera, chiuso sull’1-1 tra Ascoli e Palermo, la Serie B torna in campo con le nove gare che completano l’11ª giornata, distribuite tra oggi e domani. I rosanero restano in vetta a quota 27 punti, con una partita in più, e sono attesi dalla risposta delle inseguitrici: il Modena, a 20 punti, è atteso domenica dalla Virtus Entella, mentre l’Ascoli, appaiato ai canarini e anch’esso con un match in più, ha già chiuso il proprio turno.

Sabato si parte alle 15:00 con quattro sfide: Padova-Empoli, Cesena-Catanzaro, Juve Stabia-Arezzo e Pisa-Sudtirol. Alle 17:15 il Mantova, quarto a 18 punti, riceve l’Hellas Verona, mentre in serata va in scena il derby campano Benevento-Avellino, tra due squadre ferme a quota 15. Domenica chiudono il programma Carrarese-Sampdoria alle 17:15 e Vicenza-Cremonese alle 19:30, con in palio punti pesanti in chiave salvezza per una classifica ancora cortissima.

SERIE B - 11ª GIORNATA

Ascoli-Palermo 1-1

20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)

Sabato 7 novembre

Ore 15:00 - Padova-Empoli

Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro

Ore 15:00 - Juve Stabia-Arezzo

Ore 15:00 - Pisa-Sudtirol

Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona

Ore 19:30 - Benevento-Avellino

Domenica 8 novembre

Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena

Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria

Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 27*

Modena 20

Ascoli 20*

Mantova 18

Avellino 15

Benevento 15

Hellas Verona 15

Pisa 15

Padova 14

SudTirol 14

Cremonese 12

Cesena 12

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Juve Stabia 9°

Vicenza 9

Empoli 8

Sampdoria 8

Catanzaro 6

* una gara in più

° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva