Serie B, 11ª giornata: Hellas a Mantova e derby in Campania. Il programma
Luca Bargellini
Dopo l’anticipo di ieri sera, chiuso sull’1-1 tra Ascoli e Palermo, la Serie B torna in campo con le nove gare che completano l’11ª giornata, distribuite tra oggi e domani. I rosanero restano in vetta a quota 27 punti, con una partita in più, e sono attesi dalla risposta delle inseguitrici: il Modena, a 20 punti, è atteso domenica dalla Virtus Entella, mentre l’Ascoli, appaiato ai canarini e anch’esso con un match in più, ha già chiuso il proprio turno.
Sabato si parte alle 15:00 con quattro sfide: Padova-Empoli, Cesena-Catanzaro, Juve Stabia-Arezzo e Pisa-Sudtirol. Alle 17:15 il Mantova, quarto a 18 punti, riceve l’Hellas Verona, mentre in serata va in scena il derby campano Benevento-Avellino, tra due squadre ferme a quota 15. Domenica chiudono il programma Carrarese-Sampdoria alle 17:15 e Vicenza-Cremonese alle 19:30, con in palio punti pesanti in chiave salvezza per una classifica ancora cortissima.
SERIE B - 11ª GIORNATA
Ascoli-Palermo 1-1
20' Brunori (A), 55' Ranocchia (P)
Sabato 7 novembre
Ore 15:00 - Padova-Empoli
Ore 15:00 - Cesena-Catanzaro
Ore 15:00 - Juve Stabia-Arezzo
Ore 15:00 - Pisa-Sudtirol
Ore 17:15 - Mantova-Hellas Verona
Ore 19:30 - Benevento-Avellino
Domenica 8 novembre
Ore 15:00 - Virtus Entella-Modena
Ore 17:15 - Carrarese-Sampdoria
Ore 19:30 - Vicenza-Cremonese
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 27*
Modena 20
Ascoli 20*
Mantova 18
Avellino 15
Benevento 15
Hellas Verona 15
Pisa 15
Padova 14
SudTirol 14
Cremonese 12
Cesena 12
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Juve Stabia 9°
Vicenza 9
Empoli 8
Sampdoria 8
Catanzaro 6
* una gara in più
° penalizzazione di quattro punti dalla Giustizia Sportiva