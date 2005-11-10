Il Torino in estate ha prestato due giocatori al Lecce. All'Olimpico ne verrà soltanto uno

Nello scorso calciomercato estivo di Serie A si è assistito anche a un particolare asse di mercato tra il Torino e il Lecce, con questi ultimi che hanno accolto due giocatori di proprietà dei granata acquisendoli con la formula del prestito e la prospettiva di poterli acquistare a titolo definitivo al termine della stagione: questi sono il difensore Ali Dembele e il centrocampista Ivan Ilic. Curiosamente, tra l'altro, arrivati lo stesso giorno. Per la partita di oggi allo stadio Olimpico Grande Torino, però, si presenterà solo il primo in quanto il secondo è infortunato.

Dembélé, pacchetto da 2,2 milioni di euro

Muovendosi su un ideale campo da gioco per ruolo, si incontra prima Ali Dembélé. Esterno franco-maliano classe 2004, all'occorrenza può giocare anche da difensore centrale. Fino a qui per Di Francesco è stato nulla più che un'alternativa: per settimane ha osservato i compagni dalla panchina, fino all'esordio finalmente giunto nella partita dell'ultimo turno, un subentro da un quarto d'ora nel ko interno contro il Genoa. L'accordo di trasferimento è un prestito oneroso (200mila euro circa), con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro: se non riuscirà a ritagliarsi maggiore spazio (magari iniziando a Torino?) difficile pensare che sarà confermato.

Ilic, possibile colpo da 5 milioni di euro

L'altro, il centrocampista Ivan Ilic, starà fermo per qualche mese, visto il brutto infortunio che ha rimediato di recente e che conferma il suo scarso feeling recente con la buona sorte. Una lacerazione tendinea lo terrà fuori fino a marzo, lui che qualche anno fa sembrava poter diventare un grande del nostro calcio sotto l'ala di Juric e che invece sta vivendo una parabola discendente. Di questo Lecce, che lo ha preso dal Toro in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, in realtà si stava anche preparando a diventare protagonista, avendo messo a segno 2 assist nei 256 minuti disputati in 5 apparizioni di Serie A. Lo rivedremo in primavera.