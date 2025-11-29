Tare sul rinnovo di Maignan: "A inizio stagione abbiamo fatto un patto, avanti senza pressione"

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del big match contro la sua ex squadra per eccellenza: la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire proprio dal suo passato tra le fila biancocelesti: "Sono stati quasi due decenni alla Lazio, sono stati anni bellissimi. Ho ricordi fantastici, abbiamo vinto e gioito tanto. Una parte del mio cuore sarà sempre a Roma e in questa società. Oggi sono molto emozionato, ma quando inizierà la partita tiferò per il Milan".

Sul rinnovo di Maignan e il suo gran rendimento: "Mike sta bene, sta come noi pensavamo che poteva essere: sta facendo un ottimo campionato insieme. All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l'uno all'altro. C'è serenità, oggi ci concentriamo sulla partita e poi vedremo come andranno le cose"

Sul colpo Modric: "Abbiamo analizzato a lungo la stagione scorsa. Abbiamo cercato di portare giocatori di grande personalità, che potevano dare impatto importante alla squadra. Il suo impatto è stato devastante, anche per noi. Una bellissima scoperta ma conoscendolo da vicino, come uomo e professionista, non è una sorpresa. Gioisce come un bambino e prepara ogni partita in maniera maniacale. Spero potrà ancora giocare con noi. Ha un'opzione per un altro anno ma siamo rimasti insieme che decideremo con grande serenità il suo percorso".