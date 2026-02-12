Taylor stremato dopo Bologna-Lazio: ha ammesso di non aver mai faticato come con Sarri

Ieri sera la Lazio ha sbancato ai calci di rigore il campo del Bologna, vincendo la serie dagli undici metri dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e staccando il pass per la semifinale di Coppa Italia, fase in cui i biancocelesti se la vedranno contro l'Atalanta. Tra i protagonisti della partita di ieri sera del Dall'Ara c'è anche Kenneth Taylor, che peraltro si è reso autore di un episodio piuttosto curioso, utile per capire quanto pesante sia il calcio secondo Sarri.

Kenneth Taylor è arrivato alla Lazio nello scorso calciomercato di gennaio, prendendo almeno numericamente il posto in rosa di Guendouzi. In poco tempo è riuscito a imporsi, convincendo anche il suo allenatore Sarri a farci affidamento, anche e soprattutto grazie alle sue qualità tecniche che ne fanno un nuovo riferimento del centrocampo della squadra capitolina. Da quando è arrivato, in pratica, Taylor ha finito per giocare sempre, salvo qualche finale di match.

Ieri sera Taylor era visibilmente stremato al termine della partita della Lazio a Bologna. Il centrocampista olandese era molto stanco e a fine match, rivela Lazio Style Channel, gli è stato chiesto se avesse mai corso così tanto in carriera. Con risposta tra l'ironico e il disperato: "No". Il gioco di Sarri è dispendioso, insomma, neanche passare da una squadra come l'Ajax ti ci fa abituare facilmente.