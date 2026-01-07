TMW
Tegola Scamacca per l'Atalanta. L'attaccante out col Bologna per infortunio, il punto
Non ci sarà Gianluca Scamacca, nell'importantissima sfida che l'Atalanta affronterà alle 18.30 contro il Bologna al Dall'Ara.
Il centravanti della Dea ha riportato un edema fibrillare al flessore destro, problema che lo costringerà a saltare il big match di quest'oggi. Oltre a lui, assenti anche Kolasinac, Bellanova e Bakker, oltre a Kossounou e Lookman ancora impegnati in Coppa d'Africa.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
