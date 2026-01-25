Tel si allontana dalla Roma, il tecnico del Tottenham Frank: "Non ci sono cessioni in programma"

Si complica la pista Mathys Tel per la Roma. Il club giallorosso continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un esterno offensivo di sinistra per completare il reparto avanzato, ma nelle ultime ore le possibilità di arrivare al classe 2005 sembrano essersi drasticamente ridotte.

L’allenatore del Tottenham, Thomas Frank, ha infatti chiuso pubblicamente a qualsiasi ipotesi di cessione, sottolineando in conferenza stampa come il club non abbia intenzione di privarsi di elementi della rosa: "Non abbiamo cessioni in programma. Abbiamo abbastanza calciatori per fare bene e dobbiamo puntare su di loro".

A dispetto dell'esclusione della lista Champions, Tel dunque rimane nei pieni del club. A confermarlo anche l’ultimo impegno di campionato: l’attaccante è entrato in campo al 78’ nella sfida contro il Burnley, terminata 2-2 grazie al gol nel finale di Cristian Romero.