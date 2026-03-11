Continua il periodo no di Tudor: nelle ultime 13 partite ha battuto solo l'Inter

Igor Tudor, da quando è al Tottenham, ha soltanto perso. Il tecnico croato ha esordito con il ko interno per 4-1 contro l'Arsenal, ha proseguito perdendo 2-1 in trasferta contro il Fulham e poi si è ripetuto contro Crystal Palace e Atletico Madrid. Un ruolino di marcia certamente non invidiabile, che ricorda un po' quello che ha avuto nell'ultimo periodo alla Juventus: sconfitta per 1-0 contro la Lazio, ko per 1-0 contro il Real Madrid e brusco stop a Como.

Nelle precedenti 5 sulla panchina bianconera aveva invece pareggiato 5 volte: 2 in Europa e 3 in Serie A. L'ultima sua vittoria rimane ancora oggi quella contro l'Inter del 13 settembre 2025: la Vecchia Signora si impose 4-3 all'Allianz Stadium. Nelle ultime 13 dunque è riuscito a battere solamente Cristian Chivu. Un paradosso visto che oggi i nerazzurri sono primi in Serie A.

Le ultime 13 di Igor Tudor

10/03/2026 - Atletico Madrid-Tottenham 5-2 (ottavi di finale di andata di Champions League)

05/03/2026 - Tottenham-Crystal Palace 1-3 (29^ giornata di Premier League)

01/03/2026 - FC Fulham-Tottenham 2-1 (28^ giornata di Premier League)

22/02/2026 - Tottenham-Arsenal 1-4 (27^ giornata di Premier League)

26/10/2025 - Lazio-Juventus 1-0 (8^ giornata di Serie A)

22/10/2025 - Real Madrid-Juventus 1-0 (Champions League, 3^ giornata di League Phase)

19/10/2025 - Como-Juventus 2-0 (7^ giornata di Serie A)

05/10/2025 - Juventus-Milan 0-0 (6^ giornata di Serie A)

01/10/2025 - Villarreal-Juventus 2-2 (Champions League, 2^ giornata di League Phase)

27/09/2025 - Juventus-Atalanta 1-1 (5^ giornata di Serie A)

20/09/2025 - Verona-Juventus 1-1 (4^ giornata di Serie A)

16/09/2025 - Juventus-Dortmund 4-4 (Champions League, 1^ giornata di League Phase)

13/09/2025 - Juventus-Inter 4-3 (3^ giornata di Serie A)