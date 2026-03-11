Tel racconta Kimmich: “Al Bayern mi ha subito insegnato cosa significa avere mentalità”

Nel corso della sua giovane carriera, Mathys Tel ha avuto l’opportunità di condividere lo spogliatoio con alcuni dei migliori calciatori d’Europa. Tra tutti, però, ce n’è uno che più di ogni altro lo ha colpito per atteggiamento e mentalità: Joshua Kimmich. L’attaccante francese, oggi al Tottenham, ne ha parlato durante un’intervista al programma YouTube “Zack en roue libre”, ricordando i primi giorni trascorsi insieme al Bayern Monaco.

Tel ha spiegato come il centrocampista tedesco rappresenti perfettamente lo spirito competitivo che caratterizza il club bavarese. Fin dal primo allenamento, infatti, Kimmich gli ha trasmesso standard molto elevati, pretendendo grande attenzione anche nei dettagli più semplici.

“Quello che mi ha impressionato di più è stato Kimmich al Bayern. Fin dal primo giorno mi ha messo sotto pressione riguardo alla mentalità che dovevo avere. Mi ha detto: ‘Fai quel passaggio sul serio!’”, ha raccontato l’attaccante francese con un sorriso. “E dopo posso dire che l’ho fatto davvero sul serio”, ha aggiunto ridendo, ricordando quell’episodio.

Nel suo racconto, Tel ha poi sottolineato quanto la determinazione del nazionale tedesco sia stata per lui un esempio concreto. “Kimmich è come un soldato. Ha una mentalità incredibile. Mi ha ispirato enormemente in questo senso”.