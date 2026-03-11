Juventus su Senesi, in Argentina confermano e parlano di una folta concorrenza

Da oramai diverse settimane la Juventus ha messo gli occhi su Marcos Senesi, difensore argentino di proprietà del Bournemouth che si sta mettendo in gran luce in questa stagione. Tanto da aver attirato anche le attenzioni del ct Scaloni che ora potrebbe convocarlo per il Mondiale con l'Argentina.

Classe '97 con passaporto italiano, il giocatore si libererà a parametro zero al termine di questa stagione, fattore che lo rende particolarmente ambito sul calciomercato. La Juventus come detto è in prima fila, avendo avviato i contatti con l'entourage già prima della fine del 2025, ma la concorrenza e la questione economica sono questioni da tenere in considerazione.

In Argentina parlano tanto del suo futuro, con TycSports che spiega come la Juventus dovrà prima di tutto vincere la corsa con le altre società interessate: su tutte il Barcellona, ma sul giocatore ci sono anche Aston Villa e Borussia Dortmund. A questo tema c'è da aggiungere quello economico, con l'entourage del difensore che chiede uno stipendio alto, superiore ai 5 milioni di euro netti a stagione, visto il suo prossimo status di svincolato. In questa stagione Senesi ha messo insieme un totale di 28 presenze in Premier League, con all'attivo anche 4 assist e tanti premi come man of the match.