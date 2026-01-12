Cagliari, Pisacane: "I giovani hanno potenziale. Mazzitelli merita una maglia da titolare"

Fabio Pisacane si presenta ai microfoni di DAZN prima del fischio di inizio di Genoa-Cagliari, gara valevole per la ventesima giornata di Serie A. L'allenatore rossoblù affronta il ritorno allo stadio Luigi Ferraris con il Cagliari, squadra che rappresenta un capitolo importante della sua carriera. I sardi arrivano a questo appuntamento dopo aver ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite. Il Genoa occupa il quartultimo posto in classifica con 16 punti. Pisacane analizza le scelte di formazione, spiega la fiducia riposta nei giovani talenti della rosa e chiarisce la gestione degli attaccanti dopo il turno infrasettimanale di Cremona.

A Genova ha esordito in Serie A, 19 anni. Il suo Cagliari ora è pieno di ragazzini a cui sta dando tanta fiducia. Cosa vede in loro e cosa possono dare a questo Cagliari?

"Intanto c'è del potenziale, perché non si gioca in Serie A solo perché la carta di identità dice che hanno una tenera età. Anche se poi questa tenera età, comunque sono ragazzi di 20 anni, in giro per il mondo a 20 anni giocano anche per competizioni più importanti. Stiamo facendo quello che andrebbe fatto e noi l'abbiamo cercato di portare avanti quest'anno, al netto delle difficoltà, e stiamo seguendo questa traccia, indipendentemente dall'errore".

Le chiedo delle scelte di formazione. Oggi vi metterete a quattro in difesa, gioca Mazzitelli che ha fatto tanto bene a Cremona, davanti ci sono Esposito e Kilicsoy anche se Esposito è in un periodo in cui non è tanto al meglio. Può farci un recap della formazione?

"Mazzitelli meritava una maglia dal primo minuto per quello che sta dando nell'ultimo periodo. È stata voluta questa gestione. Kilicsoy ed Esposito avevano dei fastidi a Cremona e comunque anche nella gestione l'impiego dei due a Genova dal primo minuto era già preventivato. È normale che quando ci sono queste partite ravvicinate uno cerca di gestire tutte le risorse nei migliori dei modi. Poi non tutti sanno come stanno le cose, questo è anche vero, ma poco ci importa anche perché poi noi dobbiamo fare risultato e quello che conta è il verdetto del campo".