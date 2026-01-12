TMW Buffon: "Colombo può ambire alla Nazionale. Genoa? Potevo giocarci, prima del Parma"

Gianluigi Buffon, capo delegazione della Nazionale italiana, è stato intervistato dai media presenti a margine dell'evento 'Teatro dei campioni' a Genova, tra i quali anche noi di Tuttomercatoweb.com.

Nel corso dell'intervista, Buffon ha toccato vari temi legati a una delle realtà cittadine, il Genoa. E ha commentato in questi termini l'arrivo di De Rossi sulla panchina del Grifone: "È arrivato che la situazione era un po' cupa e grigia, si è ripreso con dei bei risultati. Domenica hanno fatto un bel pari a San Siro, l'impulso e l'energia di Lele si vedono. Stasera col Cagliari sarà partita delicata e importante".

A Buffon è stato chiesto anche delle chance di convocazione in Nazionale per il centravanti rossoblù Lorenzo Colombo, a segno anche stasera: "Vedendo quanto sta facendo ultimamente e anche le dichiarazioni di De Rossi, mi sembra un profilo con tutte le carte in regola per poter ambire alla Nazionale. Che lascia le porte aperte a tutti quelli che lo meritano, è un discorso meritocratico".

Come curiosità, lo stesso Buffon ha poi rivelato di essere stato vicino a giocare nel Genoa, a inizio carriera: "Ho avuto la possibilità di venire al Genoa, prima di diventare titolare al Parma era definito il mio passaggio in prestito, poi hanno cambiato le carte in tavola dicendomi che avrei giocato".

