Spezia, ultimatum a Bohinen: il centrocampista deve dire sì entro giovedì. O si virerà su altri nomi

Lo Spezia è pronto a stringere con il Genoa per rinforzare il proprio centrocampo con quel Emil Bohinen che è in uscita dal Venezia dove ha giocato solo otto gare di campionato per un totale di 131 minuti in campo. Il direttore sportivo Stefano Melissano è infatti al lavoro per limare le distanze e ha fissato per la giornata di giovedì la deadline per l’operazione. O il giocatore dirà sì allo Spezia, che ha già trovato l’accordo coi due club interessati, o si virerà su altri profili.

I liguri infatti non possono aspettare troppo, vista la posizione in classifica, per portare dei rinforzi alla rosa del tecnico Donadoni e vorrebbero avere il centrocampista classe ‘99 a disposizione già per la sfida contro il Palermo di domenica come riferisce Cittadellaspezia.com.

Gli altri nomi per la linea mediana restano quelli di Alessandro Bellemo, classe '95, della Sampdoria e il giovane Alessandro Romano della Roma. Per quest’ultimo tutto sembrava fatto, nonostante gli inserimenti di Pescara e Cagliari, ma il tecnico Gian Piero Gasperini ha bloccato il 2006 vista l’emergenza nella rosa giallorossa. Lo Spezia in questo caso aspetterà fino al termine della settimana per il giovane prima di virare, eventualmente, su altri nomi.