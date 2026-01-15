Thelen felice per Arena: "Che follia, è fortissimo. Sogno un percorso come il suo"

Eliot Thelen è un classe 2007 che veste la maglia del Pescara, ma negli ultimi giorni è diventato "famoso", suo malgrado, per quello che è successo a Crans-Montana. Il lussemburghese infatti era dentro al locale quando si è incendiato e in un'intervista a Il Centro ha raccontato come però si sia già ripreso: "Sto bene. I miei due fratelli, tutta la famiglia, verranno a trovarmi presto. Sono stati già in città nei mesi scorsi. Sono tutti molto contenti".

Importante anche la vicinanza arrivata dall'allenatore Stella, che Thelen definisce così: "Un grande tecnico e una grande persona. Lui e tutto lo staff mi hanno mostrato una vicinanza incredibile. Quando sono tornato qui, mi sono stati tutti vicini. Sono felice, a Pescara è tutto perfetto".

Due battute Thelen le ha fatte anche su Antonio Arena, 16enne che ha segnato con la maglia della Roma all'Olimpico e che anno scorso condivideva con lui lo spogliatoio in Abruzzo: "Già, che follia (risata, ndr). È fortissimo. Io sono un difensore, non un attaccante, ma sogno di fare un percorso come il suo. Giocavo a Metz, in Francia, ma volevo cambiare. Ho fatto un provino qui e sono piaciuto ai tecnici. Ho firmato subito".