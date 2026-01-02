Il pescarese Thelen fra i feriti dell'incendio a Crans-Montana: "Ho visto cose orribili"

Il giovane calciatore della Primavera del Pescara e capitano dell’Under 19 del Lussemburgo Eliot Thelen è uno dei ragazzi feriti nell’incendio del locale Le Costellation a Crans-Montana in Svizzera, dove un incendio nella notte di capodanno ha causato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 119 alcune ancora in gravi condizioni a causa delle ustioni subite.

Attraverso i canali social del quotidiano La Repubblica il lussemburghese ha voluto ringraziare le tante persone che gli hanno mandato messaggi di solidarietà e vicinanza in queste ore: “Ero presente la sera della tragedia a Crans-Montana e grazie a Dio sto bene, ma sto pregando per i miei amici che stanno lottando in ospedale. Ho visto cose dure e preferisco fermarmi qui nel parlare, quindi vi dico grazie a tutti per la vicinanza. Ci vediamo presto”.