“Ho pensato davvero di morire”: il racconto del giovane del Pescara a Crans-Montana

L'inizio di questo 2026 per Eliot Thelen, giovane calciatore lussemburghese della Primavera del Pescara, è stato tutt'altro che positivo. Il ragazzo era infatti a “Le Costellation”, locale cult di Crans-Montana, località sciistica nel Canton Vallese, in Svizzera, per una serata di festa tra amici, la notte di Capodanno, trasformatasi in un incubo e conclusasi con 40 morti e 116 feriti a causa dell'incendio del locale stesso.

Oggi, ospite delle colonne de Il Messaggero, Thelen ha raccontato quello che ha purtroppo vissuto in quelle drammatiche ore: "Psicologicamente essere rientrato a Pescara mi aiuta tanto, perché sono tornato a giocare a calcio e sono con i miei compagni che mi stanno molto vicino in questo momento".

Sui ricordi di quanto accaduto, poi, spiega: Sono caduto a terra e sono rimasto bloccato, senza riuscire ad arrivare alla porta, non so per quanti secondi. Ma è sembrato un tempo interminabile perché non riuscivo a respirare per il fumo che c'era. Poi qualcuno mi ha afferrato e tirato fuori dal locale. Era tutto orribile, ho visto scene davvero terribili lì: persone bruciate e altre senza capelli. Ho provato ad aiutare i miei amici, ero senza scarpe e ho dato felpa e maglia a chi aveva più bisogno".

Alla domanda se avesse mai avuto paura di morire il ragazzo ha risposto così: "Sì, ho avuto molta paura. Quando ero a terra e immobile ho pensato davvero di morire e che tutto fosse finito. Poi è arrivata quella mano a tirarmi fuori".