Thorsby racconta il modello norvegese: "Calcio, tennis e sci di fondo. Poi ho compiuto 15 anni"

Il momento d'oro dello sport norvegese (approfondito QUI: dal cannibale Klæbo al cyborg Haaland, fino alla rivelazione Bodo. Lo sport norvegese vola ha travolto quello italiano nel calcio. Dopo la lezione appresa dalla Nazionale, è stata la volta dell'Inter, estromesso dalla Champions League con due sconfitte rimediate contro il Bodo.

La Repubblica prova ad approfondire il tema in una chiacchierata con Morten Thorsby, 29 anni, centrocampista della Cremonese che in Italia ha costruito buona parte della sua carriera: "Da bambino andavo a calcio dopo le lezioni, giocavo con la squadra della scuola due volte a settimana. Gli altri giorni sci di fondo. Una e due volte tennis. A quasi 15 anni ho scelto il pallone. E ho avuto un’ottima qualità di vita. In Norvegia andiamo a scuola fino alle 14. Poi si fa sport. E si fanno tutti. Ci sono tante ore a disposizione e tanta attenzione. Quando sei un pochino più grande lo sport è integrato, ci sono tre ore di lezioni e due di sport tutti i giorni per tutti".