Cremonese, Thorsby dopo l'intervallo: "Continuiamo così, magari provando a creare più"
Morten Thorsby, centrocampista della Cremonese, ha parlato a DAZN nell'intervallo del match contro la Roma.
Come sta Payero?
"Mi sembra che stia bene. Abbiamo fatto bene il primo tempo e dobbiamo continuare così, magari provando a creare più occasioni".
