Thorstvedt entra nel club dei centenari del Sassuolo: col Cagliari 100 presenza in neroverde

Serata speciale per Kristian Thorstvedt, che nella sfida di ieri contro il Cagliari alla Domus Arena ha raggiunto un traguardo importante: 100 presenze con la maglia del Sassuolo. Un risultato che lo fa entrare di diritto nel prestigioso Club dei Centenari, riconoscimento riservato ai giocatori che hanno lasciato un segno nella storia recente del club emiliano.

Arrivato a Sassuolo tre stagioni fa, il centrocampista norvegese si è distinto per continuità, grinta e intelligenza tattica, diventando uno dei punti fermi della squadra. In neroverde ha collezionato 15 gol e 6 assist, per un totale di oltre 6.000 minuti giocati, dimostrando grande duttilità e capacità d’inserimento.

Il traguardo, però, è stato reso ancora più simbolico da un curioso retroscena: proprio alla Domus Arena, l’11 dicembre 2023, Thorstvedt perse due denti in seguito a uno scontro di gioco con Sulemana, restando stoicamente in campo. A distanza di quasi due anni, è tornato su quel terreno e, con ironia, ha partecipato a uno sketch social del club in cui “ritrovava” i denti perduti.

Il Sassuolo, tramite un comunicato ufficiale, ha celebrato il suo centrocampista con un messaggio di stima e affetto: “A Kristian vanno i complimenti di tutta la società, con l’augurio di continuare a onorare i colori neroverdi”.