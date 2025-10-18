Lecce, Sassuolo, i rigori e l'appartenenza a due ristretti clan

Nel corso dell’ultimo turno di campionato, il Lecce ha trovato la prima vittoria stagionale che lo ha anche allontanato dall’ultimo posto in classifica. Il Sassuolo è in forte ripresa perché viene da due vittorie consecutive e tre successi nelle ultime quattro partite. Di pareggi per ora non c’è la minima ombra nella stagione dei neroverdi.

Sembra incredibile ma è vero: il Lecce non ha mai vinto in casa in campionato (sia di Serie A che di Serie B) contro il Sassuolo. A dominare è il pareggio, ma c’è anche una vittoria degli emiliani che è quella del 25 febbraio del 2023, firmata Thorstvedt.

Lecce e Sassuolo, sommate, hanno già pescato cinque reti da giocatori partiti dalla panchina (2 i giallorossi, 3 i neroverdi). In particolare la squadra allenata da Grosso è seconda in questa particolare graduatoria dietro solamente alla Juventus (4).

Il Sassuolo è nel ristretto clan, almeno per il momento, di squadre che hanno usufruito di due calci di rigore (ci sono anche Napoli e Bologna). Viceversa il Lecce è nel ristretto clan…di squadre che hanno avuto due rigori contro: ci sono anche Juventus e Torino.

TUTTI I PRECEDENTI A LECCE (SERIE A E SERIE B)

4 incontri disputati

0 vittorie Lecce

3 pareggi

1 vittoria Sassuolo

3 gol fatti Lecce

4 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A LECCE

2009/2010 Serie B Lecce vs Sassuolo 0-0, 42° giornata

L’ULTIMA SFIDA A LECCE

2023/2024 Serie A Lecce vs Sassuolo 1-1, 8° giornata