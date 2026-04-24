Thuram sfotte Kean su Instagram con una foto di Zielinski: "Fra sei polacco porco due!!!"

Negli scorsi giorni Moise Kean ha fatto parlare di sé per un qualcosa che non è avvenuto in campo, bensì fuori. Il centravanti della Fiorentina e della Nazionale, infortunato a una tibia, ha prima minacciato su Instagram in chat un noto tipster, Kristian Pengwin, e poi, una volta che l'influencer lo ha raggiunto sotto casa sua, si è rivolto a lui intimandogli di andarsene, altrimenti lo avrebbe preso a "testate".

Successivamente il Pengwin, così viene chiamato da tutti, gli ha spiegato che non aveva gradito il fatto che Kean lo avesse etichettato come "non italiano". La replica del classe 2000, da censurare, è stata la seguente: "Fra sei polacco porco due". La scena è stata vista evidentemente anche da Marcus Thuram, che ha voluto scherzarci su insieme al suo compagno di squadra Piotr Zielinski.

Nello spogliatoio dell'Inter il francese ha quindi preso in giro Kean, facendo una foto al centrocampista, pubblicandola su Instagram e commentandola così: "Fra sei polacco porco due!!!". La foto è diventata rapidamente virale e tutti l'hanno subito riportata. In ogni caso, quel che è certo, è che Thuram lotta da tempo con molto impegno contro il razzismo e questa storia non è sicuramente in nessun modo un'offesa all'influencer Kristian Pengwin.