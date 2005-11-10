Tifosi Atalanta contro Malagò: "Nel circo dei pagliacci il presidente commissario di se stesso"

Nel corso della sfida con il Venezia, i tifosi dell'Atalanta hanno esposto uno striscione contro Giovanni Malagò, nominato Commissario della FIGC:

"Circo FIGC: nel gruppo dei pagliacci ecco un nuovo ingresso… il presidente commissario di se stesso".

Un duro attacco della Curva Nord contro Giovanni Malagò quindi, che è stato nominato commissario della FIGC perché era presente un vizio di forma nella sua elezione a presidente della FIGC.