Tifosi Atalanta contro Malagò: "Nel circo dei pagliacci il presidente commissario di se stesso"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 21:30Serie A
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12.10.2026 21:30Serie A
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Nel corso della sfida con il Venezia, i tifosi dell'Atalanta hanno esposto uno striscione contro Giovanni Malagò, nominato Commissario della FIGC:
"Circo FIGC: nel gruppo dei pagliacci ecco un nuovo ingresso… il presidente commissario di se stesso".
Un duro attacco della Curva Nord contro Giovanni Malagò quindi, che è stato nominato commissario della FIGC perché era presente un vizio di forma nella sua elezione a presidente della FIGC.
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