Malagò: "Modestamente mi aspetto la Serie A mi ricandidi. De Laurentiis è un amico"

A margine dei Collari d'Oro al CPO Giulio Onesti di Roma, Giovanni Malagò, commissario della FIGC, ha parlato così ai microfoni dei media presenti, tra cui SportMediaset, su quello che farà la Serie A: "Credo sia giusto siano loro a deciderlo, avranno un'assemblea il 16 e credo sia doveroso che siano loro a deciderlo. Io modestamente me lo aspetto (che lo ricandidino, ndr)".

De Laurentiis lo ha appoggiato

Malagò commenta così le parole del presidente del Napoli: "Aurelio è un amico, è sempre un affettuoso sponsor e un supporter. Gli piace anche diventare un tifoso ultrà, ma lo ringrazio. La delibera che riguarda il segretario? Ovvio che se ne parli perché c'è una delibera. Detto questo per tempi e modi dovete avere pazienza, devo parlare con le persone interessate".