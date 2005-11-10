Cibo e palline da tennis sul prato di Old Trafford: l'insolita protesta dei tifosi United di ieri

Protesta plateale e insolita ieri ad Old Trafford, dove i tifosi del Manchester United hanno lanciato palline da tennis e confezioni di cibo sul terreno di gioco prima di assistere alla drammatica rimonta in Champions League contro la Roma. Al 21' minuto — tempistica scelta per simboleggiare i 21 anni della controversa gestione della famiglia Glazer — dalla Stretford End sono volati in campo cibo, palline da tennis e palloncini verdi e d'oro, costringendo l'arbitro a una breve interruzione del match. I sostenitori protestano contro i rincari dei biglietti e una crisi di risultati che prosegue nonostante l'ingresso in società di Jim Ratcliffe, il quale ha già sollevato dall'incarico due allenatori senza tuttavia riuscire a invertire la rotta in campionato.

Cunha and Dalot helping clear the pitch at Old Trafford after United fans threw tennis balls and food onto the field in protest 😮 https://t.co/tGBcgQHWqQ — ESPN UK (@ESPNUK) November 3, 2026

Nella ripresa gli uomini di Michael Carrick, reduci da un periodo da incubo culminato in una striscia di nove gare senza vittorie, sono riusciti a risalire da un doppio svantaggio e a conquistare un fondamentale 3-2. Gli ospiti erano partiti forte portandosi sullo 0-2 nei primi diciotto minuti grazie al gol lampo di Matías Soulé e al raddoppio su rigore di Donyell Malen; nella ripresa, tuttavia, la rete dagli undici metri di Bruno Fernandes ha riaperto i giochi, spianando la strada alla doppietta decisiva di Matheus Cunha nel finale. L'attaccante brasiliano è stato poi espulso per doppio giallo dopo l'esultanza per il 3-2, ma i Red Devils in dieci sono riusciti a blindare il risultato.

Il prezioso successo concede una boccata d'ossigeno a Carrick, la cui panchina era fortemente a rischio dopo tre sconfitte consecutive. Nel post-partita, tuttavia, il tecnico ha precisato ai microfoni di ESPN di non aver provato alcun sollievo personale al fischio finale: "Sinceramente no. Che sia giusto o sbagliato, normale o meno, non ho sentito sollievo. Ero genuinamente felice per i calciatori: ho percepito la loro ferrea volontà di fare bene ed è stato bello vederli scavare così a fondo per vincere. Siamo qui tutti per questo". La vittoria europea arriva al termine di un avvio di stagione storicamente negativo in campionato, con lo United attualmente relegato al 17° posto in Premier League e chiamato ora a confermarsi domenica contro l'Aston Villa prima della sosta per le nazionali.