tmw Il Genoa cerca rinforzi in difesa: piace Riccardo Gagliolo del Parma

vedi letture

Riccardo Gagliolo è uno dei giocatori della rosa del Parma con più richieste. Nazionale svedese, un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe lasciare i ducali dopo una lunghissima militanza che lo ha visto protagonista delle ultime stagioni. Centrale e terzino sinistro, il trentunenne secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbe uno dei primi nomi richiesti da Ballardini per rinforzare il Genoa. Per avere un altro innesto di esperienza in una retroguardia da blindare per l'anno che verrà.