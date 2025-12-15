Dybala ci sarà nel futuro della Roma? Massara: "Intanto c'è nel presente"

Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, è stato intervistato ai microfoni di Dazn prima del calcio d'inizio di Roma-Como, gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Il dirigente giallorosso ha parlato del futuro di Paulo Dybala, della crescita di Evan Ferguson e delle strategie di mercato per gennaio.

Questa è l'occasione giusta per la Roma per tenersi stretto quel quarto posto sognando la Champions, sognando il futuro insieme ai vostri tifosi. Le chiedo se nel futuro della Roma ci sarà Paulo Dybala.

"Intanto c'è nel presente, siamo molto felici che sia così. Adesso siamo tutti concentrati su queste partite, su questo campionato. Paulo è un campione che ha sempre dimostrato un grande attaccamento a questi colori e non ha nessun tipo di preoccupazione se non quello di poter dare il meglio di se stesso in ogni partita, come ha fatto tutte le volte che è stato disponibile".

Vado su Ferguson, un giocatore che voi aspettavate. Giovane, dovete ancora riscattarlo. All'inizio un po' di difficoltà, qualche infortunio, poi adesso sembra si sia sbloccato con la doppietta a Glasgow. È un giocatore in cui credete, avete la prospettiva che possa essere utile? Anche perché insieme a gennaio il vostro mestiere dovrà fare qualcosa a livello offensivo.

"Intanto siamo molto contenti che Evan Ferguson stia trovando adesso un po' di continuità sotto il profilo fisico, perché ha avuto qualche acciacco che ne ha frenato un pochettino l'adattamento. Nelle ultime partite ha fatto molto bene, la doppietta contro il Celtic ha dato veramente dei segnali molto confortanti e siamo convinti che possa crescere ancora moltissimo. Poi da qui a gennaio vedremo, preferiamo concentrarci sui nostri giocatori, sui nostri attaccanti che stanno comunque facendo bene insieme al resto della squadra. C'è stata una prima parte di stagione finora molto positiva e ci auguriamo che continui così".

Il mercato di gennaio è alle porte. Dalle ultime cose che ci diceva, dobbiamo escludere che la Roma, magari nei primi giorni di gennaio, già abbia un nuovo attaccante a disposizione?

"Il tema dell'attaccante riguarda moltissime squadre, mi pare. Comunque se ne parla tanto. Noi in questo momento siamo, come dicevo prima, molto concentrati sul nostro organico. Poi se a gennaio si presenteranno delle opportunità che possano effettivamente migliorare il nostro organico cercheremo di farlo, però da qui a lì ci sono molte partite da vedere e anche lo stesso mercato potrebbe proporre delle opportunità che a oggi non sono neanche immaginabili".