Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli risponde alla Roma e la raggiunge in vetta
In attesa del posticipo di Serie A tra Juventus e Milan (in campo allo Stadium dalle 20.45) la classifica di Serie A vede due squadre al comando: col successo sul Genoa per 2-1, infatti, il Napoli di Conte guadagna tre punti che lo proiettano al primo posto, al pari della Roma che oggi ha espugnato il campo di Firenze. Il Genoa resta fermo in ultima posizione con 2 punti, assieme al Pisa.
Di seguito la graduatoria aggiornata:
Napoli 15
Roma 15
Milan 12*
Inter 12
Juventus 11*
Atalanta 10
Bologna 10
Como 9
Sassuolo 9
Cremonese 9
Cagliari 8
Udinese 8
Lazio 7
Parma 5
Lecce 5
Torino 5
Fiorentina 3
Verona 3
Genoa 2
Pisa 2
*una partita in meno
