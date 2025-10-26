Davide Torchia: "Tutta la Juve è con Tudor"

L'agente di Daniele Rugani, Davide Torchia, ha commentato ai microfoni di calciomercato.it il rinnovo di contratto firmato dal difensore con la Juventus fino all'estate del 2028: "Per Daniele e per noi è un grande orgoglio, è un rinnovo arrivato per volontà del club, e lo dimostra il fatto che sia stato firmato ad ottobre, quando siamo ancora ben lontani dalla scadenza dell'accordo. Ovviamente nella scelta del club hanno influito le prestazioni, ma credo che anche il modo di essere di Rugani abbia pesato.



Il suo sogno è quello di poter vincere ancora uno scudetto con la Juventus". Torchia commenta poi le voci sul futuro di Tudor: "Quello che posso dire perchè ne ho contezza, è che la squadra è tutta con l'allenatore, non c'è alcun dubbio in merito".