Tennis, tragedia alle Atp Finals di Torino: morti per malore due spettatori

La seconda giornata della Atp Finals di tennis a Torino è stata scossa da una doppia tragedia. Due uomini - riporta infatti gazzetta.it - sono deceduti dopo essere stati colpiti da un malore in due distinti episodi avvenuti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro. Le vittime avevano 70 e 78 anni. Il primo uomo - si legge - si è sentito male nella mattinata davanti al Fan Village di piazza d’Armi, nei pressi dell’Inalpi Arena che ospita il torneo, il secondo ha accusato il malore sugli spalti durante la partita tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz.

In tutti e due i casi sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno tentato le manovre di rianimazione. I due uomini sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Molinette in codice rosso, ma purtroppo sono deceduti poco dopo il ricovero.