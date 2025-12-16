De Marco: "Manca un rigore per la Cremonese". E su Udinese-Napoli: "Giusto annullare il gol di Zaniolo"

Come ogni martedì, arriva il consueto appuntamento con Open VAR, il format di Dazn dove vengono analizzati i principali episodi arbitrali dell'ultimo turno di campionato, in questo caso il 15° di Serie A. A prendere la parola è l'ex arbitro Andrea De Marco, che fra i vari casi sotto la lente d'ingrandimento - oltre a quelli di Milan-Sassuolo - si sofferma anche su un'altra spinta dubbia, ovvero quella di Lucumì su David in area di rigore in Bologna-Juventus: "Non cambia, le decisioni dovevano essere le stesse. Anche qua è stata corretta la decisione di non concedere il calcio di rigore, perché la spinta e l'intensità non è tale per la concessione. La spinta a una o due mani non fa differenza, se c'è l'intensità anche a una mano sola può esserci il rigore. Ma l'intensità in questo caso non c'è, la linea di soglia è stata alzata e queste non sono situazioni da punire", sottolinea De Marco.

In Torino-Cremonese c'è stato un possibile tocco di mano di Giovanni Simeone in area di rigore su cross da punizione di Zerbin. Ecco l'analisi di De Marco: "In questo caso il VAR e l'AVAR si sono concentrati più sulla zona verde (non punibile, ndr), sulla prima parte del contatto del pallone che tocca il petto e la spalla. Hanno fatto una revisione un po' superficiale, perché non hanno controllato il tocco successivo col braccio. Il tocco se c'è è sempre punibile, perché in questo caso non è un auto-giocata, questa è una deviazione e in questo caso il provvedimento è il calcio di rigore se c'è il tocco di mano".

In Udinese-Napoli ha fatto discutere il gol annullato a Zaniolo per fallo precedente su Lobotka: "Il fallo di Karlstrom su Lobotka è netto, Ghersini effettua giustamente la review e lo comunica all'arbitro Sozza che inevitabilmente deve annullare la rete".