TMW Torino, altra contestazione per Cairo: già oltre un migliaio di tifosi presenti al Filadelfia

Non si accennano a placarsi le proteste e le contestazioni fatte dai tifosi del Torino nei confronti del presidente Urbano Cairo. Anche oggi, in vista della sfida delle 15:00 contro l’Atalanta, i supporter granata si stanno ritrovando al Filadelfia, sede del centro sportivo del club, dove alle 12:00 inizierà una marcia di protesta in direzione stadio.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, al momento sono oltre un migliaio i tifosi già presenti al punto di ritrovo. Un numero che comunque sarà sicuramente destinato a salire. A far “colore” ci saranno migliaia di bandierine (foto in calce all’articolo) con la scritta “Cairo vattene” e dei fischietti, acquistabili tramite un’offerta libera.

La richiesta è sempre la stessa: la cessione del club da parte dell’imprenditore, che qualche giorno fa, ai microfoni di TMW Radio si era espresso così sull’argomento: “Io sono stato accolto inizialmente come se fossi un salvatore della patria, santo subito. Per qualche anno è andata così, poi siamo retrocessi e sono stato contestato. Poi siamo tornati in A, siamo arrivati in Europa... Nell'ultimo anno e mezzo è arrivata la contestazione, ma restano più gli anni in cui mi hanno apprezzato. Il calcio è fatto di questo, va accettato: ho fatto comunque una campagna acquisti importante, spendendo cifre non piccole. Io non ho ricevuto offerte al momento. Qualche tempo fa ho detto che, se arriva qualcuno con risorse importanti e voglia di fare bene, posso anche cedere il Torino. Non faccio fatica a ripeterlo, ma per ora non ho ricevuto offerte da parte di soggetti di questo tipo. Se arriveranno, si valuterà. Non voglio rimanere a vita al Torino a tutti i costi, nel caso dirò che ho fatto il mio".