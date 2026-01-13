Torino, Asllani è ufficialmente sul mercato: la conferma di Petrachi dopo le smentite di Baroni e Cairo

Kristjan Asllani è sul mercato. Lo ha detto, prima della gara di Coppa Italia con la Roma, il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, riferendosi ai giocatori esclusi per la partita e nello specifico al centrocampista albanese: “Sono ragazzi sul mercato, è abbastanza evidente”. Non così tanto: nelle scorse settimane, da ambienti granata, era emersa una certa insoddisfazione per il regista ex Empoli, e la possibilità di risolvere in anticipo il prestito dall’Inter, che avrebbe poi salutato Asllani con altra destinazione.

Ma Cairo e Baroni… Sia il presidente che, soprattutto, il tecnico, avevano però confuso le acque, rispondendo a domande precise su Asllani: “Ha fatto delle buone partite - aveva detto Urbano Cairo -, è un ragazzo per bene, ogni tanto ci sta che un giovane trovi qualche difficoltà”. Ancora più netto Marco Baroni: “Ha sempre avuto un comportamento top, il ragazzo è e rimane un giocatore del Toro. È chiaro che, insieme, stiamo cercando di lavorare e migliorare. Queste partite in cui non c'è stato, è stato anche per caratteristiche: ho visto maggior dinamicità in Ilkhan che aveva voglia di dimostrare e gli ho dato le chances”.

E adesso? Versioni, quelle relative alla soddisfazione granata nei confronti di Asllani, che non stanno più in piedi dopo la mancata convocazione in Coppa e l’uscita pubblica di Petrachi. C’è, però, da trovare una soluzione, dato che anche all’Inter - a meno di clamorose novità, legate per esempio a qualche uscita a centrocampo e alla difficoltà di trovare sostituti - considerano da tempo chiusa la parentesi dell’albanese. Nei giorni scorsi si è registrato un sondaggio del Paris FC: se son rose…