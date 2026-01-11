Baroni ancora ko con l’Atalanta. Il Corriere di Torino: “Carnesecchi para gli assalti granata”

Arriva la seconda battuta d’arresto consecutiva per il Torino, sconfitto 2-0 dall’Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo. I nerazzurri indirizzano la gara sin dalle prime battute grazie al gol di De Ketelaere e chiudono definitivamente i conti nel recupero della ripresa con Mario Pasalic.

Prestazione opaca nel primo tempo per la squadra di Marco Baroni, che sorprende nelle scelte iniziali affidandosi a Ngonge e Zapata dal primo minuto. Proprio l’ex capitano granata risulta decisivo in negativo sull’azione del vantaggio atalantino: dopo 12 minuti perde la marcatura su De Ketelaere, bravo a colpire di testa su calcio d’angolo e a superare Paleari. Nella seconda frazione le sostituzioni cambiano volto al Torino: Adams, Ilkhan e Simeone portano maggiore vivacità e il “Cholito” va anche vicino al gol del pari. Nel finale, però, l’Atalanta sfrutta gli spazi e trova il raddoppio con una lunga progressione di Pasalic che chiude il match.

“Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Nello spogliatoio abbiamo parlato e siamo riusciti a reagire nonostante la sconfitta. Ora pensiamo alla Coppa Italia e poi ci toccano anche delle partite importanti in campionato”, le parole di Ilkhan nel post match.