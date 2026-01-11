Loftus-Cheek per Gatti? I dettagli sull'ipotesi di scambio fra Milan e Juventus

L'indiscrezione l'ha lanciata il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, secondo il quale Milan e Juventus starebbero pensando a un clamoroso scambio in questo mercato invernale. Quello fra il centrocampista rossonero Ruben Loftus-Cheek e il difensore bianconero Federico Gatti.

Stando a quanto si legge, alla base dell'idea ci sarebbe l'intenzione di effettuare due prestiti, fino a fine stagione. Ci starebbero pensando le due squadre, così come anche i due giocatori e i rispettivi allenatori, Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri. Questi ultimi in particolare sarebbero i più convinti fra le parti in questione, per muoversi in questa direzione.

Da un lato infatti Spalletti è uno storico estimatore di Loftus-Cheek, dato che lo apprezzava già ai tempi del Napoli. Dall'altro è nota la stima che Allegri ha per il centrale italiano. Posto che la sua centralità nel progetto bianconero non è più quella di prima ed il suo mentore potrebbe essere il tecnico adatto a rilanciarlo, in una squadra che cerca solidità difensiva per alzare l'asticella nella seconda parte del già ottimo campionato.