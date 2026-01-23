Torino, Baroni: "Con Cairo non parliamo di mercato, non è un aspetto che mi compete"

Marco Baroni, tecnico del Torino, parla alla vigilia della gara contro il Como, sfida difficilissima visto il momento della squadra di Fabregas. In conferenza stampa non c'è alcun riferimento al mercato nelle sue parole: "Con il presidente trattiamo tanti temi, ma il mercato è uno degli aspetti non che non mi compete, ma sono davvero concentrato su quelli che ho. Li sto allenando da cinque mesi, uno che dovrebbe arrivare ce l'avrei da poco tempo. Convoglio tutte le energie sui giocatori che ho"

Giocare semplice può essere la chiave per fare risultato domani?

"Dovremo togliere qualcosa a loro, a me piace il calcio di Fabregas. L'anno scorso era in difficoltà di risultato, ma ha continuato con la sua proposta e ora è stata migliorata ancora. Il loro è un passaggio efficace, troveremo sicuramente difficoltà. Dovremo essere bravi nella gestione del recupero palla".

Ci fa un bilancio della sua avventura al Toro?

"I bilanci si fanno alla fine. Ma una cosa positiva è la disponibilità che ho avuto dalla squadra, la dedizione dei giocatori e la capacità di sacrificio e attenzione. L'aspetto negativo è che vogliamo invertire l'andamento in casa, è una cosa che ci dà fastidio e mi dispiace. E poi trovare una continuità"