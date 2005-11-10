L'ex tecnico di Lulli: "L'ho spostato io nel ruolo che gli fa fare Gasp. Ha qualità morali incredibili"

Lunga intervista quella realizzata da Gianluca Falsini, allenatore del Como Primavera, ai microfoni di Sky Calcio Unplugged, il quale ha raccontato la filosofia alla base del lavoro del settore giovanile del club lariano e il suo rapporto con Cesc Fabregas.

Prima di arrivare a Como, per, Falsini è stato a lungo tecnico delle giovanili della Roma, dove ha avuto anche Emanuele Lulli. Queste le sue parole sull'esterno dei giallorossi: "Inizialmente non era stato preso in considerazione, il mio merito è stato quello di spostarlo nella sua attuale posizione che ricopre con Gasperini. Prima giocava mezzala, l’ho spostato terzino in una difesa a 4 e chiaramente quando passavamo a 3 giocava quinto come sta facendo adesso. È un ragazzo con delle qualità morali incredibili, veniva al campo e sapeva che non era tra i più bravi ma che aveva delle potenzialità straordinarie. Quello che sta facendo oggi è tutto merito suo e di Gasperini che l’ha valorizzato".

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