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Torino, D'Aversa: "Meritavamo un risultato diverso, ma non si può parlare di sfortuna"

Torino, D'Aversa: "Meritavamo un risultato diverso, ma non si può parlare di sfortuna"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:38Serie A
Marco Pieracci

Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, commenta così ai microfoni di DAZN la gara persa 3-2 contro il Milan: "Nel primo tempo meritavamo un risultato diverso, è stato bravo Maignan. Poi ci sono stati quei 7 minuti iniziali del secondo tempo nei quali il cambio di modulo ci ha messo in difficoltà, se avessimo preso solo un gol e non due probabilmente la partita l'avremmo potuta recuperare".

Bicchiere mezzo pieno?
"Il bicchiere è pieno per trequarti, non lo è del tutto per il risultato finale, ma la partita l'hanno fatta i miei ragazzi. Meritavamo un risultato diverso, il rammarico è solo su quello per il resto sono molto orgoglioso. Dobbiamo lavorare sugli errori che ci hanno impedito di fare un risultato positivo e mi dispiace per loro".

Cosa mancava a questa squadra?
"Quello che mancava prima non lo so, sono giocatori forti ai quali dovevamo dare solo un po' di certezze e fiducia nei propri mezzi. Nel calcio non penso che sia questione di fortuna o sfortuna. La malizia una squadra che vuole portare a casa il risultato la deve avere, serve più determinazione e cattiveria poi in alcune circostanze è stato bravissimo Maignan. Merito al Milan, ma i miei ragazzi mi hanno reso orgoglioso".

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