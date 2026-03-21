Torino, Simeone: "D'Aversa ha portato le sue idee, stiamo dando qualcosa in più"

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara persa 3-2 sul campo del Milan nel quale ha trovato il gol del provvisorio 1-1 prima dell'intervallo: "Ero convinto che stavamo facendo una buona partita, quando ti fanno gol magari cali ma non dovevamo mollare perché mancava del tempo e non ci potevamo permettere di abbassarci, lo abbiamo fatto benissimo.

Cosa è cambiato nelle ultime partite?

"La parte mentale quando sei in una zona di classifica non buona c'è, quando cambi allenatore il problema è di tutti. Il nuovo mister ha portato le sue idee, abbiamo affrontato tutte le partite con equilibrio, facendo quello che ci ha chiesto. Stiamo cercando di dare qualcosa in più, anche negli allenamenti".