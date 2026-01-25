Torino, dalle ultime due panchine allo stallo sul rinnovo: incerto il futuro di Maripan

Situazione delicata in casa Torino, con diversi giocatori il cui futuro in granata non è certo scontato. Tra questi figura Guillermo Maripan, a cui l'ex dt granata Davide Vagnati aveva promesso il rinnovo fino al 2027. Un prolungamento che ora vacilla, così come la centralità del difensore cileno nello scacchiere di Baroni.

Nelle ultime due partite, infatti, il difensore è stato escluso per scelta tecnica dall'undici titolare. Una decisione che non ha fatto certo piacere a Maripan, unita al raffreddamento per quanto riguarda la questione del rinnovo. Stando a quello che riporta Tuttosport, il nuovo ds del Toro Gianluca Petrachi non sembra essere così convinto in merito a tale prolungamento contrattuale.

L'ex dirigente della Roma sarebbe pronto ad allungare il legame di Maripan col Toro fino al 2027 con opzione per la stagione successiva, ma con l'idea di spalmare il suo ingaggio: scenario che non piace al diretto interessato. Situazione da seguire dunque, che probabilmente ha avuto anche effetti sul rendimento di un giocatore che per mesi è stato un pilastro della difesa granata.